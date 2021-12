Agências bancárias têm horário de atendimento especial no fim de ano

Com o fim do ano chegando, diversos serviços fazem mudanças em seus horários de atendimento. É o caso das agências bancárias, que terão funcionamento diferenciado nos dias 24 e 31 de dezembro.

De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), na sexta-feira, 24, véspera do feriado de Natal, as agências bancárias irão funcionar das 9h às 11h da manhã, respeitando o horário de Brasília.

Já na próxima semana, o último dia de atendimento bancário ao público será na quinta-feira, 30.

No entanto, mesmo com as agências fechadas para atendimento ao público, os canais digitais dos bancos como mobile, internet banking, caixas eletrônicos e telefone estarão disponíveis.

Os boletos com vencimento previsto para os dias que as agências estarão fechadas poderão ser pagos no primeiro dia útil após o feriado, sem acréscimo de juros ou multas.

