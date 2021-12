ITA diz ter atendido quase 25 mil passageiros após suspensão de voos

A Itapemirim Transportes Aéreos (ITA) informou em nota nesta segunda-feira, 20, que 45.887 passageiros foram impactados com a suspensão temporária das operações da companhia. O impacto compreende o período da noite da última sexta-feira, 17, até o dia 31 de dezembro.

"A ITA tem trabalhado arduamente para promover a reacomodação ou reembolso dos valores pagos. Até a manhã desta segunda-feira (20), 24.995 passageiros, o equivalente a 54% do total, já foram atendidos", afirma a aérea, sem dar detalhes sobre os atendimentos.

A empresa acrescenta que "todos os pedidos serão tratados individualmente com prazo de pagamento em até 30 dias."

Além do site da companhia, a aérea destaca que o atendimento pode ser feito por telefone. O horário de atendimento é das 6h às 21h. A ITA alerta que, devido à alta demanda, pode haver uma demora "acima do esperado" para o atendimento.

A companhia orienta os passageiros que não tentem realizar check-in online e não compareçam aos aeroportos antes de contatar a empresa aérea.

A ITA informa ainda que, para aumentar as possibilidades de reacomodação, o grupo Itapemirim também está utilizando a sua empresa de transporte rodoviário, a Viação Itapemirim, como parte do plano de contingência para a reacomodação dos passageiros por via terrestre.

"A companhia trabalha neste momento em sua reestruturação para a retomada de suas operações o mais breve possível", observou.

