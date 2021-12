Robô gatinho vai atender clientes em shopping de Fortaleza

O equipamento delivery vai operar no Espaço Gourmet do RioMar Fortaleza, de 15 a 24 de dezembro, das 12h às 14h e das 17h às 20h

Um robô que lembra um gato vai atender clientes no Shopping RioMar Fortaleza. O equipamento delivery vai operar no Espaço Gourmet do shopping, de 15 a 24 de dezembro, das 12h às 14h e das 17h às 20h.

A produção do robô é da Sou Energy, em parceria com uma empresa chinesa de tecnologia. Dentre as funcionalidades, possui voz com sistema de Inteligência Artificial (IA), interação multimodal, percepção multidimensional e entrega de comida.

Conforme a empresa, esses robôs têm a capacidade de atrair, recepcionar e guiar a experiência do cliente, e de capturar leads (pessoas interessadas) para vendas posteriores. Também podem ser utilizados em segmentos diversos, como restaurantes, shoppings, hotéis, hospitais, escolas, aeroportos e eventos.

"Robôs de atendimento podem melhorar a experiência do usuário. Chegar em um supermercado e ter um robô que sabe onde está o produto que você quer comprar e que te leve até lá. É fantástico. Fiquei encantado com um robô assim numa feira nos Estados Unidos. E foi aí que decidi trabalhar com esse segmento também", explica Kleber Pinho, presidente da empresa.

Foto: Divulgação O equipamento tem IA para interação com os consumidores

O equipamento é importados pela Sou Energy, que realiza adaptações no hardware. Já o app SouBot foi desenvolvido pela startup Sou Tech, da holding Sou Energy, em português e com aplicações de interação. "O software dos robôs foi 100% desenvolvido aqui, em cima desse novo conceito apresentado nos EUA. Somos a primeira empresa do Brasil a trabalhar com esse tipo de tecnologia", detalha.

