Plataforma oferece cursos de graça para reduzir desigualdade no mercado de trabalho

Site oferece cursos de graça e cria banco de dados com profissionais de grupos minoritários para reduzir desigualdade no mercado de trabalho no Ceará

A plataforma virtual Paratodes, lançada oficialmente na segunda-feira, 13, está com programação gratuita de palestras e cursos de capacitação profissional focado em minorais políticas como mulheres, população negra e indígena, pessoas com deficiência e a comunidade LGBTQIA+.

Além dos certificados de participação, os inscritos poderão cadastrar currículos em um bando de dados disponibilizados para empregas em busca de novos profissionais.

A programação online que marca o lançamento da plataforma contará ainda com um momento de troca de experiências entre inscritos e empregadores, sendo uma oportunidade para que profissionais possam ter um primeiro contato com potenciais empresas contratantes. O foco de atuação do projeto é o setor cultural e de eventos.

Iniciativa conta com patrocínio do Governo do Estado do Ceará sendo gerenciada por meio do programa Nativa Lab, desenvolvido pela Nativa 365, empresa especializada em planejamento, consultoria, gestão e organização de projetos e eventos. Projeto conta com parceria com os institutos Cuca, nos quais serão gravados todos os conteúdos da ação.

O principal objetivo da proposta, conforme a Natavia 365, é de ser "uma vitrine para novos talentos no campo da produção de eventos, surge para dar muitos jovens a oportunidade do primeiro emprego, possibilitando a inclusão social, diversidade cultural e desenvolvimento socioeconômico".

Os interessados em participar das atividades e em cadastrar seu currículo podem se inscrever no site da empresa que gerencia o projeto, clicando aqui. Para realizar o cadastro, basta selecionar o programação desejada e preencher a aba de cadastro com informações pessoais como nome, endereço, e-mail, telefone e perfil social.

Nesta terça-feira, dia 14, serão realizados três webnários com os temas: Mercado de Trabalho para Pessoas LGBTQIA+; Mercado de Trabalho para Pessoas Indígenas e Mercado de Trabalho para Pessoas Pretas.

Os cursos de capacitação online serão realizados pela plataforma de reuniões virtuais Zoom entre os dias 15 a 20 de dezembro, com temas como elaboração de projetos culturais, produção de eventos, gestão de carreira, produção técnica para roadies, cultura, inovação e sustentabilidade.

Programação da plataforma Paratodes

Webinários:

Mercado de Trabalho para Pessoas LGBTQIA+ -14/12 com Zé Filho.



Mercado de Trabalho para Pessoas Indígenas - 14/12 com Mateus Tremembé.



Mercado de Trabalho para Pessoas Pretas - 14/12 com Marina Leitão.

Cursos Online (plataforma ZOOM) – Gratuitos - com certificado

Produção 360° (20h/a) com Hadji Aires - 17 a 20/12 - 15h às 18h.



Elaboração de Projetos Culturais (20h/a) com Nádia Sousa - 15, 16, 17 e 20 -18h às 21h.



Produção técnica para Roadies (20h/a) com Ravena Monte -15, 16, 17 e 18 – 18h às 21h.



Gestão de Carreiras (12h/a) com Anderson Foca - 15, 16 e 17 - 8h às 12h.



Teorias e Estudos da Cultura com Magela Lima – 15 a 20 - 14h às 16h.



Cultura, Inovação e Sustentabilidade (20h/a) com Livia Rosas – 15 a 17- 18h30 às 21h30; 18 -9h às 12h; 20 -18h30 às 21h30.

Tags