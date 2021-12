AES Brasil projeta investir US$ 2 bilhões em hidrogênio verde no Ceará

Memorando de entendimento para projeto de investimento da AES em hidrogênio verde no Pecém, no Ceará, será assinado nesta segunda-feira, 13 de dezembro

O Governo do Ceará firma 14º memorando de entendimento para investimentos em projetos de hidrogênio verde. A negociação com a AES Brasil prevê aporte inicial de US$ 2 bilhões, o equivalente a R$ 11,2 bilhões pela cotação atual do dólar, conforme antecipado ao O POVO.

Memorando de entendimento da AES para produção de hidrogênio verde no Pecém, no Ceará, será assinado nesta segunda-feira, 13 de dezembro.

Projeto estima geração inicial de 1 Gigawatts (GW) de energia renovável, o suficiente para abastecer cerca de 1,5 milhão de residências, além de 500 mil toneladas de amônia verde por ano.

Luis Sarras, diretor de Hidrogênio Verde da AES na América do Sul, destaca que o projeto a ser construído no Ceará terá como foco o mercado internacional por meio da exportação de energia limpa pelo porto do Pecém.

“A tecnologia pode ser um dos caminhos para a descarbonização da economia, ajudando, principalmente, as grandes indústrias emissoras de carbono na sua missão de descarbonizar seus processos”, complementa Ítalo Freitas, vice-presidente de Novos Negócios da AES América do Sul, em divulgação do interesse da empresa em investir no Ceará.

Luis destaca ainda que as projeções de geração de energia no Estado serão confirmadas pela elaboração de estudos técnicos, mas reforça as altas expectativas da empresa com relação com empreendimento no Pecém.

“No estudo de viabilidade no Ceará, vamos verificar a melhor configuração para o projeto", pontua ao mencionar que o investimento da empresa no Estado também pode ser maior do que o previsto a depender dos resultados dos levantamentos de potencial do negócio.

Conheça a empresa

A AES possui 20 anos de atuação no Brasil, sendo uma geradora de energia especializada no segmento de fontes renováveis e limpas. Atualmente a empresa detém potencial energético instalado de 4,4 GW, sendo 2.658,4 MW relacionados a hidroelétricas, 1.435,9 MW de fontes eólicas e 294,1 MW de energia solar. Além disso, a empresa negocia instalação de um parque híbrido com potencial energético de 1,5 GW.

“O nosso portfólio, com 100% de energia renovável, com hidrelétricas e parques eólicos e solares, incrementado pela expertise da AES Corp em baterias, com a Fluence, atesta a nossa vocação para produzir hidrogênio totalmente verde” argumenta Clarissa Sadock, CEO da AES Brasil, ao reforçar aposta da empresa em se tornar referência também na geração de hidrogênio verde.

