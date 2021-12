Governo distribuirá mais 201,2 mil Vale Gás Social neste mês; saiba quem tem direito

O Governo do Ceará vai distribuir neste mês de dezembro 201.259 tíquetes do Vale Gás Social. O programa possibilita a recarga gratuita do botijão de gás às famílias em situação de vulnerabilidade, por três vezes ao ano. Os tíquetes serão entregues pela Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos às prefeituras municipais, que será responsável pela distribuição à população local.

Serão beneficiadas as famílias do Cartão Mais Infância, os jovens do programa Superação e as famílias beneficiárias do Auxílio Brasil que possuem renda per capita até R$ 100,25. A cada edição do Vale Gás, cada família receberá um tíquete para recarga.

Acesse aqui a lista de beneficiários.



“O governador Camilo Santana, ciente das dificuldades financeiras deixadas pela pandemia do coronavírus, transformou esse auxílio em uma política pública permanente. Tenho certeza que essa recarga fará a diferença no acesso das famílias cearenses à alimentação. O dinheiro gasto na compra do botijão de gás agora poderá ser utilizado no complemento da alimentação e em outras despesas domésticas”, pontua a titular da SPS, Socorro França.

Além das famílias que já integram programas sociais, a SPS entregará 292 tíquetes a 146 entidades que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade. As entidades beneficiadas são aquelas selecionadas para o programa Mais Nutrição e pelo edital Cozinhas Sociais.

O Vale Gás Social foi um auxílio criado pelo Governo do Ceará no início da pandemia da Covid-19 para apoiar famílias cearenses em situação de vulnerabilidade social. Desde então, mais de 500 mil tíquetes foram entregues nos anos de 2020 e 2021

