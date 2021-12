Empresa entregará 300 mil auxílios para compra de botijão de gás a R$ 100 cada

A Petrobras anunciou que entregará 300 mil auxílios, no valor de R$ 100 cada, para compra de botijões de gás de cozinha por famílias em situação de vulnerabilidade social.

Sobre o assunto Gás de botijão e energia elétrica voltam a puxar gasto com habitação no IPCA-15

Bolsonaro assina decretos que regulamentam Auxílio-Gás e Alimenta Brasil

A empresa contabiliza que vão ser distribuídos, ainda neste ano, para 300 mil famílias e, indiretamente, cerca de 1,2 milhão de pessoas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo a Petrobras, serão R$ 30 milhões investidos do total de R$ 300 milhões a serem aplicados até o fim do próximo ano no âmbito do programa social de apoio a famílias em situação de vulnerabilidade.

"Parte destes recursos será destinada para instituições sem fins lucrativos que são parceiras da companhia na realização de projetos socioambientais. Essas instituições atuam nas proximidades das nossas operações e fornecerão o auxílio para 90 mil famílias em situação de vulnerabilidade social que vivem nessas comunidades", informa em comunicado.

Quem pode participar

A estatal informou que as famílias participantes já estavam recebendo apoio da Petrobras por meio de doações de cestas básicas e/ou cartões alimentação. Agora, elas também receberão, até o fim do ano, o auxílio para aquisição de um botijão de gás.

Na segunda iniciativa aprovada, a companhia irá contemplar 210 mil famílias com o auxílio para aquisição de botijão de GLP.

Essa ação será conduzida por meio de parceria com a Fundação Banco do Brasil e com outras empresas e instituições, como a Vibra, a Fundación Mapfre, além do Banco do Brasil e empresas ligadas, como a BB Seguros, BBDTVM, BB Consórcios, Livelo, Cielo e outras.

A campanha

A campanha solidária Brasileiros pelo Brasil, realizada pela Fundação BB, adquire produtos da agricultura familiar para distribuição de cestas de alimentos a pessoas em situação de vulnerabilidade social em todas as regiões do país. Pela parceria com a Petrobras, além de uma cesta de alimentos, as famílias receberão um auxílio para a aquisição de um botijão de GLP até o fim do ano.





Tags