Não será preciso trocar chip do celular para acessar tecnologia 5G, informa empresa

A TIM Brasil prevê que a tecnologia do 5G estará disponível em todas as capitais brasileiras até mesmo antes do prazo do Governo Federal de junho de 2022, segundo o presidente da empresa, Pietro Labriola. E em coletiva de imprensa nesta quarta-feira, 8, a companhia frisa que os clientes não precisam trocar o chip, mas ter celular capaz de suportar a tecnologia.

Ontem, terça-feira, 7, os contratos de autorização das operadoras que venceram o Leilão do 5G foram assinados. Com isso, o tempo de uso das faixas começa a valer a partir da publicação dos contratos no Diário Oficial da União (DOU), hoje, 8.

Para a Anatel, todas as capitais terão conexão 5G a partir de junho de 2022, mas escolas, estradas federais e comunidades rurais devem ser atendidas ao longo dos próximos 10 anos. E é este prazo das grandes cidades que a TIM pretende atingir antes.

Os planos da empresa são, até 2023, tornar-se a melhor operadora de telefonia do Brasil, principalmente em relação à percepção do consumidor.

E com a tecnologia para o próximo ano, a expectativa no mercado é que as velocidades de download aumentem de 50 a 100 vezes ante a quarta geração.



