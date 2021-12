Governo conclui elevado da BR-116/CE, em Horizonte

Depois de passar três anos paralisada, a travessia urbana do elevado de acesso ao município de Horizonte (CE), na altura do Km 40 da BR-116/CE, na região metropolitana de Fortaleza, foi entregue ontem pelo Ministério de Infraestrutura. A obra, de R$ 6,1 milhões, teve sua construção retomada em fevereiro e agora possibilitará escoamento de produtos no Nordeste.

Com seus acessos duplos, a estrutura elimina ponto crítico na região metropolitana de Fortaleza e facilita o escoamento de cargas pela rodovia federal, o que pode impulsionar o desenvolvimento industrial do estado.

"É uma marca importante para o Ministério da Infraestrutura e para o Governo Federal. Mas é mais importante ainda para os usuários da BR-116, que poderão usufruir de um acesso com conforto e segurança à cidade de Horizonte", afirmou, em nota, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas.

Apesar da importância da estrutura para o deslocamento de veículos de passeio, ônibus e caminhões de carga, a obra estava paralisada desde 2018. Em fevereiro deste ano, o Governo Federal formalizou a retomada dos trabalhos, lançando ordem de serviço durante evento com as presenças do presidente Jair Bolsonaro e do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas.

Estrutura

Foram investidos R$ 6.147.671,22 na construção do viaduto, que conta com três alças duplas, via de 700 metros em pavimento de Concreto Asfáltico Usinado à Quente (Cauq), passeios, sinalização e defensas de proteção.

O elevado melhora as condições de tráfego na região metropolitana de Fortaleza e do escoamento de carga pelo Nordeste do país via BR-116.

A via será utilizada pelos veículos vindos da BR-116/CE, ao norte, que se destinam à área urbana do município, e pelos veículos que saem de Horizonte e passam pela BR-116/CE, com destino ao sul do estado.