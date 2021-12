Saiba onde está mais caro fazer compras em Fortaleza

Um levantamento feito pelo Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon Fortaleza) e divulgado nesta terça-feira, 7, realizado entre os dias 22 e 26 de novembro, encontrou variação de preços nos supermercados da Capital acima de cem por cento em 15 produtos. A Regional 6, onde ficam bairros como Aerolândia, Cidade dos Funcionários e Messejana apresenta o custo mais alto somando R$ 711,41 a média de todos os produtos.

O quilo da banana apresentou a maior diferença entre os estabelecimentos pesquisados, indo de R$ 1,98 a R$ 6,39, uma diferença de 222,72%. Em seguida, a cenoura também está entre as maiores variações, custando de R$ 2,18 a R$ 5,99, o preço do quilo, ou seja, 174,77%.

Confira as maiores variações de preços



Produto Menor preço Maior preço Variação

Banana (KG) R$ 1,98 R$ 6,39222,72%

Cenoura (KG) R$ 2,18 R$ 5,99174,77%

Tomate (KG) R$ 3,98 R$ 10,59166,08%

Lenços (PC) R$ 12,87 R$ 31,89147,78%

Laranja (KG) R$ 1,98 R$ 4,69136,86%

Na análise entre bairros, a Regional 6 é a região que apresenta os maiores preços dos produtos. Em bairros como Aerolândia, Cidade dos Funcionários e Messejana a média dos 61 itens chega a custar R$ 711,41, enquanto que nos bairros da Regional 7, onde ficam Cocó, Edson Queiroz e Praia do Futuro, os mesmos produtos somam R$ 558,29. O Procon lembra que a quantidade de itens disponíveis nos supermercados pode influenciar no comparativo entre as regionais.



Preços por Regionais



Regionais Preço médio total

Regional 6 R$ 711,41

Regional 11 R$ 707,52

Regional 9 R$ 695,51

Regional 1 R$ 687,12

Regional 8 R$ 674,42

Regional 2 R$ 645,01

Regional 5 R$ 641,02

Regional 12 R$ 640,02

Regional 10 R$ 638,02

Regional 4 R$ 591,60

Regional 3 R$ 581,41

Regional 7 R$ 558,29

Metodologia da pesquisa realizada pelo Procon



A pesquisa do Procon Fortaleza é informativa e possibilita ao consumidor optar por estabelecimentos que ofereçam preços mais baratos. O levantamento é realizado presencialmente e dividido por itens de alimentação, carnes e aves, padaria, refrigerantes, frutas e verduras, higiene pessoal, limpeza doméstica e ainda cuidados e higiene infantil.

Conheça dicas e direitos nos supermercados

Verifique as datas de promoções e dias de ofertas;



Analise os encartes distribuídos como sendo de produtos promocionais e exija os mesmos preços nos caixas. Se houver divergência, o consumidor tem o direito de pagar sempre o menor valor;



Avalie e faça as contas com as despesas mensais, como mensalidades escolares, impostos parcelados e outros;



Faça uma lista dos produtos que realmente precisa comprar;



Evite realizar as compras com fome ou acompanhado de crianças;



Pesquise preços e verifique a melhor forma de pagamento e descontos nos pagamento à vista, em dinheiro e no cartão de crédito;



Confira a data de validade dos produtos;



Nem sempre o produto com tarja vermelha é o mais barato. Procure a categoria do item exposto como promocional e escolha um produto que seja mais em conta. Certamente, você sairá economizando;



Na entrada de lojas e supermercados, por exemplo, normalmente são colocados produtos que induzam o consumidor à compra. Portanto, evite-os;

Alimentos congelados devem ser colocados por último no carrinho para que sua qualidade não seja comprometida.

Serviço

Você pode consultar aqui a pesquisa completa com os 61 produtos. Todos os preços estão disponíveis no aplicativo "Proconomizar", nas plataformas android e iOS, bem como no portal da Prefeitura de Fortaleza, na aba de defesa do consumidor.

