Escola de Gastronomia e Hotelaria do Ceará começa a operar em dezembro

A data foi confirmada nesta segunda-feira, 29, pelo presidente da Fecomércio-CE, Luiz Gastão. O empreendimento é uma parceria da entidade com o Governo do Estado

A Escola de Gastronomia e Hotelaria do Ceará começará a operar em dezembro. O início das atividade foi anunciada pelo presidente da Fecomércio-CE, Luiz Gastão, nesta segunda-feira, 29. O empreendimento é um acordo entre o Governo do Ceará e a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Ceará (Fecomércio).

Para a parceria, o governador do Estado assinou cessão de uso do imóvel. O acordo entre o Estado e a instituição será de 25 anos, podendo ser estendida por igual período. No local, serão implementados projetos nas áreas social, cultural, educação, saúde e educação profissional.

A iniciativa vai contar também com a participação do Sistema S, com o Serviço Social do Comércio (Sesc) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). A escola fica na rua Senador Jaguaribe, no Bairro Moura Brasil, em Fortaleza, e possui mais de quatro mil metros quadrados (m²).

O prédio poderá ser utilizado pelos fortalezenses e turistas, já que terá restaurantes e outros serviços com vista para o mar. A Fecomércio-CE ficou responsável pelos tributos referentes ao imóvel e por obter os alvarás, licenças e autorizações necessários para o funcionamento do equipamento.

Além disso, o prédio não pode ser dado como garantia de dívidas e passar para terceiros, total ou parcialmente, sem prévio consentimento do Estado. Caso não seja utilizado para a finalidade prevista, o imóvel retornará imediatamente para posse do Governo do Ceará com todas as benfeitorias e sem qualquer indenização.

A escola



A Escola de Gastronomia e Hotelaria do Ceará foi construída pelo Governo de Ceará onde funcionava a antiga sede do condomínio Panorama, em frente ao Marina Park Hotel. O equipamento foi projetado para atender até 600 pessoas. Próximo ao local, é possível encontrar pontos importantes para o turismo cearense, como o Centro de Fortaleza, o Passeio Público, o Mercado Central, o Centro Cultural Dragão do Mar, a Catedral Metropolitana etc.

