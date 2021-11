Ceará Credi: Governo quer parceria com prefeituras para expandir atendimento

O Governo do Ceará pretende firmar parceria com as prefeituras municipais cearenses para expandir a capacidade de atendimento aos beneficiários do Ceará Credi, programa que oferta crédito e capacitação para microempreendedores. A proposta foi debatida em encontro virtual realizado na quinta-feira, 18, pela Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece) com 15 prefeituras. Até o fim do mês de novembro um edital deve ser lançado.

O Ceará Credi é um projeto do Governo do Ceará, por meio da Adece, em parceria com o Instituto E-Dinheiro que tem como objetivo contribuir para a criação e fortalecimento dos pequenos negócios no estado. Lançado em abril de 2021, o programa oferece empréstimos que vão de R$ 500 a R$ 5 mil e conta com 11.500 pessoas atendidas em quatro meses de operação.

“Gostaríamos de trabalhar em conjunto com as prefeituras para tornar nosso microcrédito uma política pública eficiente. Somos um estado com características bem peculiares, com uma parcela significativa de pequenos e micro empreendedores”, afirmou o presidente da Adece, Francisco Rabelo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Apoio sem repasse de recursos

Conforme a diretora de Economia Popular e Solidária da Adece, Silvana Parente, a parceria não envolverá repasse de recursos, mas será formalizada por meio de um termo de cooperação para uma melhor estruturação do programa.

“A proposta para as prefeituras é que elas disponibilizem uma sala equipada e ao menos um agente administrativo remunerado e capacitado para atender em conjunto com o agente de crédito”, explica.

Hoje, de acordo com o Governo, Um total de 112 agentes de crédito distribuídos em 56 postos já atuam no programa.

A gestão do Ceará Credi no município com estrutura técnica e metodológica, bem como apoio técnico na seleção e capacitação dos agentes ficarão sob responsabilidade da Adece.

LEIA MAIS

A disponibilização de recursos financeiros para atender as demandas de microcrédito do município, obedecendo as normas operacionais vigentes do programa, está entre outras atribuições da agência.

Tags