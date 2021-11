Cade aprova compra da Zee.Dog pelo Grupo Petz por R$ 715 milhões

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a aquisição da Zee.Dog, plataforma pet que comercializa produtos e acessórios pet, pela Petz. A transação anunciada em agosto é estimada em R$ 715 milhões, entre dinheiro e ações.

A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU). A aquisição inclui também a Zee.Now, aplicativo verticalizado de last mile delivery no "mundo pet". Os fundadores e acionistas da Zee.Dog, os irmãos Felipe e Thadeu Diz, e o CFO Rodrigo Monteiro, ficarão com 5.7% da Petz e permanecem na operação por ao menos cinco anos.

"Com a aprovação pelo Cade, poderemos concretizar este movimento único de transformação e consolidação no segmento pet brasileiro" afirma Sergio Zimerman, CEO e fundador da Petz, por meio de nota.

Ele afirma ainda que a Zee.Dog traz competências absolutamente complementares às nossas, como desenvolvimento de produtos inovadores, gestão de marca, tecnologia e atuação internacional. "Esta junção de forças abre novas e grandes avenidas de crescimento do nosso Grupo, sendo fundamental para atingirmos nossa visão de sermos mundialmente reconhecidos, até 2025, como o melhor ecossistema do segmento pet", finaliza Zimerman.

