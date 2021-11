Cerca de 500 mil vagas temporárias de trabalho devem ser abertas no Brasil

A retomada da economia está trazendo previsões mais otimistas. A Associação Brasileira do Trabalho Temporário (Asserttem) prevê a abertura de 500 mil vagas temporárias de trabalho em todo o País no último trimestre de 2021. No ano passado, foram cerca de 470 mil oportunidades, segundo a entidade. A expectativa é de que 60% das contratações temporárias ficarão na indústria, 25% no setor de serviços e 15% pelo comércio. As vagas temporárias também funcionam como porta de entrada para o mercado de trabalho.

"Os interessados em conseguir estas vagas devem entrar no site da Asserttem e procurar nos sites das agências temporárias de trabalho que apresentam estas vagas nos seus sites", afirma o diretor do grupo Selpe, Glaucus Botinha. A Selpe é uma agência de trabalho temporário.

Clique aqui para acessar o site. Logo depois de ingressar nele, o candidato deve clicar em agências de trabalho e depois vai aparecer o mapa do Brasil. Aí, o internauta clica em cima do Estado no qual ele pretende disputar a vaga.

Glaucus afirma tambem que as pessoas interessadas em conseguir uma vaga temporária devem ficar atentas, nesta época, às empresas que atuam na área do comércio, que tradicionalmente têm vagas temporárias no final do ano. "Há vagas temporárias durante todo o ano. Muitas oportunidades temporárias devem surgir em Pernambuco com as férias e o verão", diz.

O presidente da Asserttem, Marcos de Abreu, diz que a estimativa de cerca de 500 mil vagas “trata-se de uma projeção cautelosa devido à insegurança econômica que as empresas ainda enfrentam por causa da pandemia da covid-19”. Na avaliação dele, as empresas ainda estão com receio do que possa acontecer com a economia do País. Por isso, estão preferindo contratar temporariamente para, futuramente, efetivar seus colaboradores.

Segundo um levantamento da Asserttem, o trabalho temporário gerou um volume de renda de mais de R$ 3,36 bilhões no primeiro semestre deste ano. Entre janeiro e junho foram criadas 1,3 milhão de vagas, representando um volume mensal de R$ 560 milhões, o equivalente a uma renda média mensal de R$ 2,8 mil aos trabalhadores com todos os direitos garantidos.

Através da Lei, o contrato de trabalho temporário tem o prazo de validade ampliado para 180 dias com a possibilidade de prorrogação por mais 90 dias, se comprovada a manutenção das condições que o ensejaram. Na prática, isso quer dizer que, se mantidas as condições que motivaram a contratação, o contrato de trabalho temporário pode durar até 270 dias, o que equivale a aproximadamente nove meses, de acordo com a Asserttem. A entidade tem 119 agências de trabalho associadas em todo o País

