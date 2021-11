Arco Educação anuncia investimentos de R$ 825 milhões da Dragoneer e General Atlantic

A cearense Arco Educação (Nasdaq: ARCE), líder no mercado de sistema de ensino, anunciou nesta quinta-feira, 18, acordos com os grupos Dragoneer Investment, com aporte de US$ 100 milhões, e General Atlantic, de US$ 50 milhões, por meio da compra de notas conversíveis. A transação foi assessorada pelo JPMorgan Chase.

O maior investimento, de R$ 550 milhões, será da Dragoneer, investidor do Mercado Livre e Nubank na América do Sul. Os outros R$ 275 milhões são do General Atlantic.

Ao O POVO, o presidente da Arco, Ari de Sá Neto, informa que os R$ 825 milhões serão para investimentos em novas soluções para as escolas, nas áreas de ensino complementar, tecnologia e potencialmente novas aquisições.

Com isso, a Dragoneer e a General Atlantic deterão 5,6% e 2,8%, respectivamente, do total das ações da Companhia que atua em tecnologia para a área da educação.

O chamado private investment in public equity (Pipe) será por meio das notas conversíveis com vencimento de sete anos.

Segundo o comunicado as notas serão convertidas a um preço de US$ 29 por ação, com prêmio de 68% ante cotação de US$ 17,30 da Arco no fechamento da última quarta-feira, 17.

Frente à média ponderada do volume negociado nos últimos 30 dias, o valor representa um prêmio de 65%.

