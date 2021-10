Cade libera Arco para concluir aquisição dos sistemas de aprendizagem COC e Dom Bosco

As condições de pagamento previstas no contrato de compra e venda foram atualizadas no fechamento da transação para um preço de compra total de R$ 800,4 milhões

A Arco anunciou nesta sexta-feira, 1º, que recebeu, em 30 de setembro de 2021, a aprovação final antitruste do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), sem quaisquer condicionantes, podendo assim concluir a aquisição, como anteriormente anunciado pela empresa, dos sistemas de ensino COC e Dom Bosco.

As condições de pagamento previstas no contrato de compra e venda foram atualizadas no fechamento da transação para um preço de compra total de R$ 800,4 milhões, ajustado pelas posições de caixa e capital de giro da COC e Dom Bosco em 30 de setembro de 2021, pago em uma única parcela na data de fechamento da transação.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em março, a Arco havia assinado contrato de compra com a Pearson para adquirir o COC e Dom Bosco por R$ 920 milhões, segundo informou a própria empresa na ocasião.

A incorporação da COC e da Dom Bosco na Companhia Brasileira de Educação e Sistema de Ensino SA, subsidiária da Arco que incorpora os negócios adquiridos, está prevista para ser concluída no primeiro trimestre de 2022.

"A aquisição do COC e do Dom Bosco consolida a posição de liderança da Arco em soluções essenciais para o segmento privado K-12, diversificando os preços e o alcance geográfico de seu portfólio existente, enquanto permite que a Arco desbloqueie oportunidades adicionais de venda cruzada de produtos complementares e upsell dentro dos existentes escolas parceiras", trouxe comunicado desta sexta-feira da Arco.

O COC e o Dom Bosco têm mais de 50 anos de mercado no Brasil. Atendem a mais de 800 escolas parceiras e cerca de 210 mil alunos em todas as regiões do País, do pré-escolar ao ensino médio e pré-universitário.

Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags