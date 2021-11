Fábrica de telhas será instalada em Caucaia com investimento de R$ 165 milhões

A previsão é que a nova fábrica da Eternit, a primeira no Ceará, entre em operação no primeiro semestre de 2023

A Eternit, empresa brasileira atuante no setor da construção civil, irá instalar no Ceará a quinta linha de produção de telhas de fibrocimento da companhia. O investimento de R$ 165 milhões será aplicado na cidade de Caucaia, região metropolitana de Fortaleza, com previsão de entrar em operação no primeiro semestre de 2023.

A unidade será a primeira da empresa no Ceará e marca o plano de expansão da companhia que atua em outros seis estados brasileiros, sendo eles: São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Goiás, Bahia e Amazonas. Empreendimento em Caucaia será a oitava fábrica da companhia. O intuito é aumentar a presença dos produtos da marca no mercado do Norte e Nordeste brasileiro.

“Com mais esta unidade na região, ampliaremos a pulverização de nossas telhas no Norte e Nordeste. Este projeto representará um ganho de 10% em nossa capacidade instalada, hoje em 70 mil toneladas por mês”, revela Luís Augusto Barbosa, presidente da Eternit.

O empresário desta ainda que o empreendimento feito no Ceará é composto por duas fases de implementação. A partir do primeiro semestre de 2023 espera-se iniciar as atividades com capacidade inicial de produção de 7 mil toneladas de telhas por mês.

"Porém, o espaço projetado permitirá a implementação de um segundo maquinário, que será estudado de acordo com a demanda do mercado, fazendo com que a capacidade de produção alcance até 14 mil toneladas por mês", complementa a empresa ao destacar a iniciativa de expandir a atuação no Ceará.



Sobre a Eternit

A empresa atua no mercado de coberturas para construção civil há 80 anos e emprega atualmente 1.500 profissionais diretamente e conta com rede de 15 mil revendedores em todos os estados brasileiros.

A companhia destaca ainda seus investimentos em inovação e sustentabilidade no projeto de desenvolvimento de telhas fotovoltaicas com células de captação de energia do sol aplicadas diretamente na telha de concreto (Tégula Solar) e de fibrocimento (Eternit Solar).

