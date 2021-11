Ceará tem custo de construção civil nos últimos 12 meses acima do registrado no País

O custo do metro quadrado da construção ficou em R$ 1.379,18 no Ceará no mês passado, ante R$ 1.371,56 de setembro deste ano

O Índice Nacional da Construção Civil (INCC/Sinapi), divulgado nesta quarta-feira (10), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ficou em 0,56% no Ceará, em outubro. No ano, o custo médio da construção civil subiu no Estado 16,63%, em linha com o que se deu no acumulado de janeiro a outubro no Brasil, 16,79% de aumento. Na variação dos últimos 12 meses, a construção subiu 22,14% no Ceará, acima do índice nacional, 21,22%.

O custo do metro quadrado da construção ficou em R$ 1.379,18 no Ceará no mês passado, ante R$ 1.371,56 de setembro deste ano.

No Brasil, o índice subiu 1,01% em outubro. O resultado sucede um avanço de 0,88% em setembro. No ano, o índice acumulado é de 16,79%. A taxa acumulada em 12 meses foi de 21,22%.

Segundo o IBGE, o custo nacional da construção passou de R$ 1.475,96 em setembro para R$ 1.490,88 em outubro. A parcela dos materiais teve elevação de 1,27%, enquanto o custo da mão de obra subiu 0,64% no País.

