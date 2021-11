Exportações de rochas ornamentais crescem 71% no Ceará

Em 2021, o setor exportou US$ 32,9 milhões, segundo estudo do Centro Internacional de Negócios da Federação das Indústrias do Ceará (CIN/FIec).

O Ceará exportou em outubro US$ 3,9 milhões em rochas ornamentais. O número é mais do que o triplo do que foi movimentado em igual mês do ano passado (US$ 1,2 milhão). Os dados são do estudo "Setorial em Comex de Rochas Ornamentais", produzido pelo Centro Internacional de Negócios (CIN) da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC). No acumulado do ano, a alta é de 70,9%. É o quinto maior crescimento do País.

A trajetória de crescimento do setor nas exportações está atrás somente do movimento observado no Pará (120,1%), Paraná (88,5%), Piauí (84,9%) e Pernambuco (71,2%). De janeiro a outubro deste ano, o setor cearense exportou US$ 32,9 milhões.

O principal produto exportado foram os quartzitos, que dobraram o valor vendido para o exterior, ou seja, geraram US$ 13,2 milhões. As exportações do produto correspondem a 40% do total vendido pelo setor para o exterior. O município da Caucaia foi o principal exportador, seguido de Santa Quitéria e Uruoca.

O principal comprador é a Itália, com compras no valor de US$ 16,9 milhões e crescimento de 147%. O segundo lugar ficou com os EUA, com exportações no valor de US$ 12,2 milhões e aumento de 45,9%.

As importações em 2021 chegaram a US$ 226.106. Avanço de 22%, ante o acumulado do ano até outubro de 2020. O principal produto importado é o mármore, travertino e alabastro, com movimentação de US$ 155, 4 milhões no acumulado do ano.

