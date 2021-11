Agricultura: Valor Bruto da Produção de 2021 é estimado em R$ 1,119 trilhão

O Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) de 2021 está estimado em R$ 1,119 trilhão, 9,9% acima do resultado do ano passado, segundo o Ministério da Agricultura, que fez os cálculos com base nas informações do setor referentes a outubro. De acordo com levantamento da Secretaria de Política Agrícola, as lavouras cresceram 11% e a pecuária, 6,2%. As lavouras representam 68% do valor total e a pecuária, 32%.

Conforme a pasta, algodão, café, milho, soja e trigo apresentam neste ano o maior valor do VBP desde 1989. Algodão, arroz, café, cana de açúcar, milho e soja somam, juntos, 87% do VBP das lavouras.

Na pecuária, os setores de carne bovina e frango foram os que mais apresentaram crescimento, em razão dos bons resultados no mercado interno e nas exportações. Segundo o Ministério, até outubro, as vendas externas de carne bovina resultaram em um faturamento de US$ 16,89 bilhões. E a carne de frango, US$ 6,2 bilhões.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags