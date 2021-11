Centro de Distribuição de 131 mil m² negocia para se instalar no Ceará

Sem detalhar nome, Vitor Valim (Pros), prefeito de Caucaia, diz que será o maior CD do Estado. Ele está na inauguração do setor 2 da Zona de Processamento de Exportação (ZPE)

Protocolo de intenção de Centro de Distribuição (CD) de 131 mil metros quadrados (m²) na Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), será assinado ainda nesta semana, segundo o prefeito do município, Vitor Valim (Pros).

Sobre o assunto Contratos demandam mil hectares para exploração de hidrogênio verde no Ceará

Sem detalhar nome, o gestor diz que será o maior CD do Ceará. Ele está na inauguração do setor 2 da única Zona de Processamento de Exportação (ZPE) em operação no Brasil, a ZPE Ceará, no Complexo do Pecém.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além disso, Valim acrescenta que enviará à Câmara de Caucaia redução da alíquota de ISS para todas as indústrias da ZPE, saindo de 3% para 2%.

O Setor 2 da ZPE Ceará conta com 1.911 hectares de área para receber novos investimentos. O foco do projeto da Free Trade Zone cearense é o Hidrogênio Verde, mas também há espaço para pequenos e médios negócios.

Nesta primeira etapa, o investimento corresponde a aproximadamente R$ 13 milhões, aplicados na construção da infraestrutura de controle operacional prevista na Lei Federal nº 11.508/2007 (Gates), constando também vias de acesso e vias secundárias pavimentadas, infraestrutura de transmissão de energia elétrica, iluminação, fibra ótica e Circuito Fechado de Televisão (CFTV).

Com informações do repórter Armando de Oliveira Lima

Tags