Preço médio do gás de cozinha volta a subir no Ceará em relação à última semana

O preço médio do gás de cozinha no Ceará subiu R$ 0,123 em relação à última semana de levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O valor médio estava a R$ 104,329 nas datas de 31 de outubro a 6 de novembro de 2021 e subiu para R$ R$ 104,452 dos dias 7 a 13 de novembro.

Sobre o assunto Gasolina comum no Ceará chega ao maior valor médio em 10 semanas

Das 10 semanas pesquisadas, o maior preço médio batido foi no período de 24 a 30 de outubro, a R$ 104,602. No geral, o botijão de gás de 13 kg chega a alcançar R$ 115 no Estado, na Região Metropolitana de Fortaleza, no município de Caucaia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A cidade é onde há a maior disparidade de valores, pois é onde o gás liquefeito de petróleo (GLP) também chega a sua precificação mínima, a R$ 89.

Em Fortaleza, o botijão está com preço médio, nesta última semana pesquisada de 7 a 13 de novembro, de R$ 104,22, com mínima de R$ 93 e máxima de R$ 114. O produto mais em conta é na Ccgás Ltda - Me da Avenida C, 686, no bairro Conjunto Ceará, segundo coleta da ANP da última quarta-feira, 10 de novembro.



Evolução do valor médio do gás de cozinha no Ceará por semana

DE 05/09/2021 A 11/09/2021 - R$ 99,948

DE 12/09/2021 A 18/09/2021 - R$ 101,409

DE 19/09/2021 A 25/09/2021 - R$ 101,687

DE 26/09/2021 A 02/10/2021 - R$ 102,117

DE 03/10/2021 A 09/10/2021 - R$ 102,255

DE 10/10/2021 A 16/10/2021 - R$ 102,963

DE 17/10/2021 A 23/10/2021 - R$ 104,054

DE 24/10/2021 A 30/10/2021 - R$ 104,602

DE 31/10/2021 A 06/11/2021 - R$ 104,329

DE 07/11/2021 A 13/11/2021 - R$ 104,452



Tags