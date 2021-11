Gasolina comum no Ceará chega ao maior valor médio em 10 semanas

O litro do combustível chega a bater R$ 7,209 no Estado em Itapipoca. A mínima encontrada a R$ 6,59 é em um posto no bairro Monte Castelo, em Fortaleza

O litro da gasolina no Ceará chegou ao maior valor médio (R$ 6,966) em 10 semanas de levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), na verificação feita nos postos cearenses do dia 7 de novembro até este sábado, 13 de novembro de 2021.

O preço máximo chega a bater R$ 7,209 no município de Itapipoca. A mínima de R$ 6,59 é encontrada em Fortaleza, no posto Nordeste Comercial de Alumínio & Petróleo Ltda da avenida Sargento Hermínio, 1176, no bairro Monte Castelo, na coleta realizada na última quarta-feira, 10 de novembro.



Frente à última pesquisa ANP, a alta do valor médio do litro da gasolina é de R$ 0,056. Mas ante a semana de 5 a 11 de setembro deste ano, o encarecimento chega a R$ 0,979.

No País, o Ceará tem o nono maior preço médio dentre as 27 unidades da federação monitoradas. O pico médio do combustível é encontrado no Rio de Janeiro (R$ 7,237) e o menor no Amapá (R$ 5,912).

Já em relação ao Nordeste, a gasolina nos postos cearenses é a terceira mais cara. Perde apenas para Rio Grande do Norte (média de R$ 7,208 e máxima de R$ 7,299) e Piauí (média de R$ 7,204 e máxima de R$ 7,299).



Evolução do valor médio da gasolina no Ceará por semana

DE 05/09/2021 A 11/09/2021 - R$ 5,987

DE 12/09/2021 A 18/09/2021 - R$ 5,973

DE 19/09/2021 A 25/09/2021 - R$ 5,973

DE 26/09/2021 A 02/10/2021 - R$ 5,981

DE 03/10/2021 A 09/10/2021 - R$ 5,957

DE 10/10/2021 A 16/10/2021 - R$ 6,499

DE 17/10/2021 A 23/10/2021 - R$ 6,599

DE 24/10/2021 A 30/10/2021 - R$ 6,806

DE 31/10/2021 A 06/11/2021 - R$ 6,91

DE 07/11/2021 A 13/11/2021 - R$ 6,966























