Lucro Líquido da Cagece soma R$ 30,3 milhões

A Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará (Cagece) reportou lucro de R$ 30,3 milhões no terceiro trimestre deste ano. São pouco mais de R$ 800 mil a mais do que apurado em igual período do ano passado (R$ 29,5 milhões). Porém, a receita operacional bruta, que fechou em R$ 453,3 milhões, teve alta de 12,4%, usando a mesma base de comparação.

Os dados foram divulgados pela companhia nesta sexta-feira, 12. De acordo com o documento, esse crescimento é consequência principalmente do efeito do aumento da tarifa média efetiva consolidada resultante da revisão tarifária média de 12,24% autorizada pela Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce) em 30 de dezembro do ano passado, com impacto efetivo no faturamento a partir de fevereiro deste ano.

Em consequência, a receita líquida apresentou um aumento de 11,6% (R$ 42,50 milhões) no terceiro trimestre, atingindo R$ 410,10 milhões.

No acumulado do ano, a receita operacional bruta alcançou a marca de R$ 1,3 bilhão, um acréscimo de 10,2% se comparado com igual período de 2020. A companhia informa que Fortaleza foi responsável por 55,46% do total da receita bruta obtida ao longo do ano e apresenta prazo remanescente de vencimento de 33 anos. "Vale salientar que quatro municípios (Fortaleza, Caucaia, Maracanaú e Juazeiro do Norte) foram responsáveis por 68,73% da Receita Bruta Total da Companhia no referido período".

Já os custos e despesas do referido trimestre, totalizaram R$ 337,3 milhões, um acréscimo de 1% ante ao terceiro trimestre de 2020.

Enquanto isso, o Ebitda (sigla em inglês para lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização), registrou o montante de R$ 109,5 milhões no terceiro semestre deste ano, um aumento de 58,2% em relação aos R$ 69,2 milhões apresentados no mesmo período do ano passado. A margem Ebitda atingiu 26,7% no 3T21, ante 19,1% do mesmo recorte no ano passado.

No terceiro trimestre de 2021, o Capex total (investimentos em bens de uma empresa, feitos para manter ou aumentar a produção) atingiu R$ 91,4 milhões, aumento de 37,6 % em relação aos R$ 66,4 milhões do mesmo período do ano passado. Nos nove primeiros meses de 2021, esse valor foi de R$ 227,6 milhões, aumento de 19,0% em relação aos R$ 191,2 milhões do mesmo período do ano passado.

Já a dívida líquida da companhia totalizou R$ 215,8 milhões, uma redução de 3,1% no comparativo com o mesmo período de 2020. A posição da dívida líquida por Ebitda LTM ao final de setembro de 2021 ficou em 0,52.

