Azul tem prejuízo de R$ 2,2 bilhões no terceiro trimestre

A Azul Linhas Aéreas reportou nesta quinta-feira, 11, prejuízo líquido de R$ 2,2 bilhões no terceiro trimestre deste ano. Alta de 82,4% em relação a igual período de 2020. O desempenho foi afetado, principalmente, pelo aumento das despesas financeiras e variações monetárias e cambiais. Mas, apesar do resultado negativo, as receitas operacionais deram um salto de quase 60%, para R$ 2,71 bilhões.

O montante corresponde a 89,7% dos níveis registrados antes da pandemia de covid-19, no terceiro trimestre de 2019. Em comunicado ao mercado, a companhia também informou que conseguiu, pela primeira vez, desde o início da pandemia, recuperar a receita operacional por assentos-quilômetro oferecidos (RASK), que fechou em 31,4 centavos.

Alta de 12,5% ante o trimestre anterior, impulsionados pela forte recuperação da demanda doméstica contribuindo para o aumento nas tarifas.

"No trimestre, recuperamos nossa receita unitária aos níveis anteriores à pandemia, uma das poucas companhias aéreas em todo o mundo a já ter alcançado este marco e o fazendo um trimestre antes das nossas expectativas. Nossa liderança em recuperação de capacidade e receita unitária demonstra claramente as vantagens competitivas e sustentáveis do nosso modelo de negócios", informou o CEO da Azul S.A., John Rodgerson.



O resultado medido pelo Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ficou em R$ 485,6 milhões no período de julho a setembro. Enquanto as despesas operacionais tiveram alta de 22,8% no período, pressionado principalmente pela alta de 28,6% no preço do combustível e a desvalorização da moeda brasileira.

"Embora o real e o combustível sejam grandes desafios, continuamos entusiasmados com nossas tendências positivas de receita. A vacinação continua avançando, as cidades brasileiras reabriram, as empresas estão voltando aos escritórios e as restrições nas fronteiras internacionais foram suspensas. Essas melhorias renovam a confiança em nossos planos para 2022”.

