Inflação no Brasil tem maior alta para o mês em 19 anos

A inflação oficial do Brasil, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ficou em 1,25% em outubro. O resultado é 0,09 ponto percentual (p.p.) acima da taxa de setembro (1,16%) e a maior variação para um mês de outubro desde 2002 (1,31%).

Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e revelam que, no ano, o índice acumula alta de 8,24% e, nos últimos 12 meses, de 10,67%, acima dos 10,25% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em outubro de 2020, a variação mensal havia sido de 0,86%.

Para se ter ideia, o aumento no preço dos produtos e serviços se deu de forma generalizada, ou seja, em todos os nove grupos pesquisados.

Transportes teve o maior impacto (0,55 p.p.) e a maior variação (2,62%) ante setembro (1,82%). A segunda maior contribuição (0,24 p.p.) veio de alimentação e bebidas (1,17%), enquanto a terceira veio do grupo vestuário (1,80%).

Destacam-se ainda habitação, com alta de 1,04% e 0,17 p.p. de impacto, e artigos de residência, que variou 1,27%, contribuindo com 0,05 p.p. no índice do mês. Os demais grupos ficaram entre o 0,06% de educação e o 0,75% de despesas pessoais.

