Fábrica de cimentos inaugura expansão no Pecém

A nova linha de produção no Complexo do Pecém teve investimento de R$ 200 milhões e vai produzir 1 milhão de toneladas de cimento por ano, suficiente para construir 40 estádios de futebol

Voltada para abastecer o mercado da Região Metropolitana de Fortaleza, a Votorantim Cimentos inaugurou oficialmente nesta terça-feira, 9 de novembro, a nova linha de produção no Complexo do Pecém, com lançamento de produto no mercado cearense. A unidade teve investimento de R$ 200 milhões e vai produzir 1 milhão de toneladas de cimento por ano, volume suficiente para construir 40 estádios de futebol.

Na cerimônia, o governador do Ceará, Camilo Santana (PT), frisou em seu discurso que a cada vaga de trabalho direta gerada na planta fabril, quatro novas indiretas são fomentadas. Ele complementou ainda que, com o avanço da vacinação, o momento é de retomada de economia e consequentemente do emprego no Estado.

Segundo a empresa de materiais de construção e soluções sustentáveis, o projeto teve duração de três anos e priorizou a eficiência energética e a automação industrial, com a instalação de equipamentos de última geração, seguindo a estratégia de sustentabilidade. Informou ainda que para a execução das obras e início da operação, a unidade gerou mais de 600 empregos, entre diretos e indiretos.

A nova linha fabricará o Cimento Poty, com a promessa de ser mais resistente e que protege contra maresia. Ainda opera com um novo moinho de cimento, que consome menos energia elétrica. Conforme a Votorantim, o equipamento vertical reduz em 30% o consumo de quilowatt-hora em comparação ao moinho horizontal.

Outra tecnologia sustentável divulgada para a nova moagem é um circuito fechado de refrigeração que reduz a geração de efluentes. Por meio desse sistema é possível reutilizar a água usada para resfriar os equipamentos, proporcionando uma diminuição de 90% no consumo do recurso hídrico industrial.

Para a empresa, as tecnologias de ponta utilizadas na expansão da fábrica cearense também permitirão produção de um cimento mais sustentável. "O cimento produzido em Pecém emite 60% menos CO2 por tonelada quando comparado ao produto produzido anteriormente, beneficiando o meio ambiente e o planeta", informa em comunicado.

“O projeto da ampliação de Pecém nos enche de orgulho e satisfação pela qualidade técnica e pela contribuição ao desenvolvimento social, econômico e ambiental do Estado. Com o investimento que realizamos, fortalecemos nossa atuação e presença em um mercado estratégico e importante, que é o Ceará. Com a nova fábrica, mais moderna e eficiente, vamos aumentar nossa capacidade de produção, distribuição e nível de atendimento aos nossos clientes na região”, afirma o presidente global da Votorantim Cimentos, em nota, Marcelo Castelli.

“Vamos ofertar ao nosso cliente um produto com a mesma qualidade e performance já reconhecidas, mas com evoluções para atender diversos tipos de obra, da fundação ao acabamento. Estamos muito felizes em avançar em nossos processos para oferecer produtos que atendem as necessidades específicas do mercado cearense, além de apresentarem uma produção com menor impacto ambiental”, diz o diretor de Vendas e Marketing da Votorantim Cimentos, Hugo Armelin.

Equipamentos da empresa

A Votorantim Cimentos tem duas operações industriais no Ceará. A fábrica de Pecém foi inaugurada em 2008 e produz cimento e argamassas. Antes da ampliação, a capacidade de moagem de cimento da unidade era de 200 mil toneladas por ano.

Já a fábrica de Sobral opera desde 1968 e possui duas linhas de produção de cimento com a marca Poty: Todas as Obras e Obras Estruturais. Com o investimento realizado na expansão, as duas unidades somam uma capacidade de produção total de 2,2 milhões de toneladas de cimento por ano no Estado do Ceará.

A Votorantim Cimentos possui atualmente uma linha ferroviária que realiza o transporte de insumos e produtos entre suas instalações de Sobral, de Pecém e do Centro de Distribuição (CD) do Mucuripe, em Fortaleza.

Para fortalecer o atendimento da região metropolitana de Fortaleza, a empresa também ampliou o seu ramal ferroviário em 2,6 quilômetros para expedição do produto ensacado e abastecimento do CD. Com isso, a companhia também aumenta suas alternativas logísticas para transportar insumos e abastecer o mercado com seus produtos.

Histórico



Fundada em 1933, a Votorantim Cimentos é uma empresa de materiais de construção e soluções sustentáveis. A companhia também atua nas áreas de insumos agrícolas, gestão de resíduos e coprocessamento.

São quase 12 mil empregados e uma receita líquida de R$ 16,7 bilhões em 2020. As unidades da Votorantim Cimentos estão em dez países, além do Brasil: Argentina, Bolívia, Canadá, Espanha, Estados Unidos, Luxemburgo, Marrocos, Tunísia, Turquia e Uruguai.