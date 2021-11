Cearaprev reabre prazo para prova de vida; veja como se regularizar

Repórter no OPOVO

No dia 1º de novembro, cerca de 20 mil servidores ativos, reservistas, reformados e pensionistas do Estado tiveram os proventos bloqueados por não terem feito a prova de vida. Agora, terão até quarta-feira, 10, para regularizar a sua situação

A Fundação de Previdência Social do Estado do Ceará (Cearaprev) prorrogou até 31 de dezembro o prazo para recadastramento e prova de vida. Os beneficiários que tiveram o salário bloqueado no dia 1o deste mês também ganharam nova chance, até a próxima quarta-feira, 10, para regularizar a sua situação.

De acordo com dados da Cearaprev, no dia 1º de novembro, cerca de 20 mil servidores ativos, reservistas, reformados e pensionistas do Estado tiveram os proventos bloqueados por não terem feito a prova de vida, conforme prevê a Lei 14.327, de 20 de abril de 2009.

Hoje, dos 142.341 segurados, pouco mais de 11 mil não fizeram ainda o recadastramento ou ainda estão com pendências de informações no cadastro.

“Nos últimos três dias atendemos em média 3 mil pessoas na sede da Cearaprev. Nos preocupamos quando vimos pessoas debilitadas vindo até nós, pois nosso intuito sempre foi facilitar e dar comodidade aos nossos beneficiários. Entendemos portanto que nesse momento o melhor a fazer é liberar os salários de imediato e estender o prazo”, ressalta João Marcos Maia, presidente da Cearaprev.

Veja como fazer o recadastramento

Aqueles que tiverem os pagamentos suspensos poderão regularizar a situação por meio do aplicativo Cearaprev Online, disponível para celulares com sistemas operacionais Android ou iOS. A regularização pode ser feita de forma online, gratuita e a qualquer momento.

A instituição também disponibiliza uma Central de Atendimento no (85) 3108.0135 de segunda a sexta, de 8h às 12h e 13h às 17h para auxiliar no processo de recadastramento e prova de vida, bem como auxiliar em todos os outros serviços ofertados.

Além disso, tem o suporte nas redes sociais oficiais e na ouvidoria pelo número (85) 3108.0135 , opção 07 e e-mail: [email protected]

