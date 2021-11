Teste negativo para Covid-19 não vai valer para entrar em estabelecimentos no Ceará

O passaporte da vacina é que será válido para acesso a locais no Estado. Governo do Estado não descarta aceitar, contudo, o cartão de imunização

Teste negativo para Covid-19 não será aceito como documento válido para entrar em estabelecimentos no Ceará. O passaporte da vacina é que será adotado no Estado para o acesso de cidadãos em comércios, shoppings, restaurantes, academias e eventos. Eventualmente, o cartão de imunização também poderá ser aceito.

A informação é do secretário executivo do Planejamento e Orçamento da Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag), Flávio Ataliba. Ele detalha que o passaporte da vacina funcionará por meio de um aplicativo padronizado interligado à plataforma do Conecte SUS, a ser lançado até o fim deste ano.

Sobre o assunto Ceará vai adotar passaporte da vacina para entrada em qualquer estabelecimento

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Reunião em que detalhes do acesso a estabelecimentos foram divulgados foi realizada nesta segunda-feira, 8 de novembro, pelo Governo do Estado.

Com informações do repórter Adriano Queiroz

Tags