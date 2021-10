Cearaprev vai suspender remuneração de 14,2 mil beneficiários no Estado

A Fundação de Previdência Social do Ceará (Cearaprev) informou que vai encaminhar nesta sexta-feira, 8, à Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) e órgãos, a lista das pessoas que não realizaram o recadastramento e prova de vida para que sejam efetivadas as suspensões de remunerações e proventos. Cerca de 14,2 mil servidores ativos, reservistas, reformados e pensionistas devem ser atingidas pela medida.

Os servidores ativos, aposentados, reservistas, reformados e pensionistas tiveram sete meses para realizarem o processo. Ação busca atualizar o banco de dados da previdência do Estado e evitar fraudes no pagamento dos benefícios.

Sobre o assunto Perdeu a perícia médica do INSS? saiba como fazer a remarcação

Prazo para prova de vida acaba dia 30 para aposentados e pensionistas

Pensão por morte e auxílio maternidade poderão ser solicitados junto a certidões

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Dos 156.906 cearenses registrados na cartela de pagamento do Cearaprev, 126.147 realizaram o recadastramento e atualizam a prova de vida no sistema. O número representa 82,5% do total e para o presidente do Cearaprev marca a operação de recadastramento como "um sucesso".

A entidade afirma ainda que realizou 300 atendimentos domiciliares, 800 atendimentos presenciais, além de 198 mil orientações por meio da central telefônica e das redes sociais. Diante do fim do prazo e com 11,3% dos inscritos no Cearaprev ainda com pendências na atualização cadastral, a entidade afirma irá bloquear os pagamentos a partir deste mês até que seja feita a prova de vida e o recadastramento.

Desbloqueio dos salários

Aqueles que tiverem os pagamentos suspensos poderão regularizar a situação por meio do aplicativo Cearaprev Online, disponível para celulares com sistemas operacionais Android ou iOS. A regularização pode ser feita de forma online, gratuita e a qualquer momento.

A pasta não delimitou se haverá um prazo para que os atrasados resolvam as pendências. O pagamento dos proventos, porém, é liberado em até sete dias úteis a contar da data da realização do processo no aplicativo.

Tags