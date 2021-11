Cadastro aberto pelo Beach Park facilita o recebimento de ofertas Black Friday

O Beach Park deu início a sua campanha de Black Friday com a abertura de uma lista que dará acesso, em primeira mão, a preços para seus clientes. Quem se inscrever através do site poderá usufruir das ofertas no dia 23 de novembro, um dia antes do início oficial da promoção, que acontecerá para o público em geral de 24 a 28 de novembro.

Para quem quer conhecer o Tobomusik, nova atração do parque e primeiro toboágua a unir música e efeitos visuais da América Latina, que está sendo desenvolvido em parceria com o Dj e produtor musical Alok, a Black Friday é uma oportunidade.

Protocolos

Seguindo protocolos sanitários exigidos e implantando medidas de biotecnologia, o complexo Beach Park é certificado pelos selos “Lazer Seguro”, emitido pela Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa); “Turista Protegido”, do Ministério do Turismo; e pelo selo “Safe Travels”, concedido pelo Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC).

Saiba mais sobre os protocolos de reabertura acessando: www.beachpark.com.br/medidas-retorno

Beach Park Entretenimento

Com 36 anos de história, o Beach Park Entretenimento é um grupo de empresas cearense, que atua em diversas áreas de lazer e entretenimento, localizado na praia de Porto das Dunas, a 17 km de Fortaleza. Atualmente ocupa mais de 200 mil m² e reúne um parque aquático, três resorts, um hotel, além do Restaurante de Praia e da Vila Azul do Mar, espaço de convivência e serviços, ambos abertos ao público.

