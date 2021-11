Não tirou o seu CPF ou de seus dependentes ainda? Saiba como fazer

O Cadastro de Pessoa Física, mais popularmente conhecido como CPF, é uma das principais formas de acesso a serviços e transações econômicas, além de compor um conjunto central de documentos de identificação no Brasil, tais como o Registro Geral (RG), o Título de Eleitor e a Carteira de Nacional de Habilitação (CNH), entre outros.

Desde 2010, o CPF passou também a ser emitido de forma totalmente digital. Em 2019, ele passou a ser importante também para comunicar operações relativas aos dependentes do contribuinte, quando da Declaração do Imposto de Renda. No ano passado, também foi necessário para o cadastro no auxílio emergencial. Mais recentemente, com a entrada em cena dos depósitos via PIX, os 11 números que compõem o cadastro passaram a ser uma das principais chaves utilizadas para efetuar esse tipo de transação.

Mas você ainda não tem CPF ou não tirou o documento de um dos seus dependentes e está em dúvida sobre como fazer? Nós vamos explicar o passo a passo para você, lembrando que ele pode ser emitido pela internet ou presencialmente. Confira!

Como tirar pela internet

- Entre na página de inscrição do site da Receita Federal neste link;

- Preencha o formulário com informações básicas, como nome, data de nascimento, título de eleitor, sexo, naturalidade e nome da mãe;

- Após isso, o serviço online da Receita emitirá um comprovante de inscrição que poderá ser impresso pelo usuário e reimpresso sempre que necessário.



Como tirar 2ª via

- No portal da Receita, entre nesta página;

– Caso você não tenha apresentado a Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física em nenhum dos últimos dois exercícios fiscais, clique no link ‘Impressão Simplificada’;

– Caso você tenha apresentado a Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física em pelo menos um dos últimos dois exercícios, clique no link ‘Atendimento Virtual (e-CAC)’;

– Se você possui o código de atendimento gerado após solicitação realizada em agência do Banco do Brasil, Caixa Econômica, Correios ou representação diplomática brasileira no exterior, clique em ‘Impressão por Código de Atendimento’.

- Se houver inconsistência ou se você não lembrar o número do seu CPF, a recomendação é tirar o documento presencialmente em uma agência da Receita Federal.

Como tirar presencialmente

- Vá até uma agência do Banco do Brasil, Caixa Econômica, Correios ou representação diplomática brasileira no exterior, munido da carteira de identidade ou certidão de nascimento que comprove a naturalidade, a filiação e a data de nascimento do dependente;

- Para brasileiros de 18 aos 69 anos é necessário levar título de eleitor, alistamento eleitoral, protocolo de inscrição ou certidão da Justiça Eleitoral atestando a não obrigatoriedade do alistamento eleitoral;

- Para tirar o CPF, é preciso pagar uma taxa e o número do documento sai na mesma hora

- Além da inscrição para quem não tem o documento, ainda é possível fazer regularização cadastral e alteração de dados.

