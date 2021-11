Mais de 300 documentos entre os achados e perdidos do Metrofor; veja o que mais é encontrado

O Metrô de Fortaleza possui um setor de Achados e Perdidos que guarda itens deixados pelos passageiros nos trens ou nas estações. Nos últimos 12 meses, foram mais de 300 documentos foram encontrados na Capital e na Região Metropolitana.

De acordo com informações do Metrofor, foram localizados 140 carteiras de identidade; 40 carteiras de motorista ou documentos de licenciamento; 35 documentos de CPF; 32 cartões de passe livre; 26 cartões do SUS; 24 títulos de eleitores; 13 carteiras de estudante; 13 cartões vale transporte; 12 carteiras de trabalho; e 6 cartões de Bolsa Família.

Guarda-chuvas e capacetes são os objetos mais perdidos depois dos documentos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para reaver algo deixado nas estações ou vagões, é preciso informar ao funcionário da estação onde possivelmente aconteceu a perda. O Metrofor explica que, nas primeiras horas após ser encontrado, o objeto fica na estação e, de forma breve, é encaminhado ao setor de Achados e Perdidos.

Como procurar objetos perdidos no Metrofor

Contato



Linhas Sul, Oeste e Parangaba-Mucuripe: (85) 3212-1069. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 17h. Local: Estação Chico da Silva (Linha Sul).

VLT do Cariri: (88) 3523-8407. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Local: Centro Administrativo.

VLT de Sobral: (88) 3677.2317. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Local: Centro de Controle Operacional do VLT de Sobral.

Tags