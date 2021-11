Kora saúde conclui compra de 80% do Grupo Oto

A Kora Saúde Participações S.A. informou nesta quarta-feira, 3 de novembro, a finalização da compra de 80% do capital social do Grupo Oto, localizado em Fortaleza, Ceará. A transação é estimada em R$ 248 milhões. Esta é a terceira aquisição da empresa no Estado.

"A conclusão consagra a formação do maior grupo hospitalar do Ceará, totalizando 449 leitos. A Kora inaugurou sua presença no Estado do Ceará tornando-se líder de mercado e contando com uma operação que já nasce robusta e pautada pela excelência médica, com hospitais referências em diversas especialidades", informa o comunicado.

Agora, o Grupo Oto passa a ser composto pelo Hospital Otoclinica Matriz (194 leitos), Hospital São Mateus (150 leitos) e o Hospital Gastroclínica (105 leitos), além de unidades de pronto atendimento, de análises clínicas e também de imagem.

A Kora Saúde complementa que a operação faz parte da estratégia de expansão dos negócios e diversificação de geografias.

