Coca-cola compra por US$ 5,6 bilhões a concorrente da Gatorade

Irna Cavalcante Repórter no OPOVO

A Coca-Cola anunciou a compra integral da Bodyarmor, linha de bebidas de desempenho esportivo e hidratação. A transação é estimada em US$ 5,6 bilhões. Com a aquisição, a multinacional pretende entrar mais forte na briga deste mercado hoje liderado pela marca Gatorade, da PepsiCo.

Em 2018, a Coca-Cola adquiriu inicialmente uma participação de 15% na Bodyarmor com um caminho para a propriedade total, com base em um desconto pré-determinado. Pelo acordo, a Coca-Cola está pagando US$ 5,6 bilhões em dinheiro pelos 85% restantes da empresa.

De acordo com comunicado ao mercado, a Bodyarmor será administrada como um negócio separado dentro da unidade operacional da Coca-Cola na América do Norte e continuará a ser baseada em Nova York.

Sob um contrato separado de consultoria e serviços de transição, a equipe de liderança executiva, incluindo o cofundador e presidente Mike Repole e o presidente Brent Hastie, concordou em continuar a trabalhar para manter o ímpeto de sucesso da marca no mercado.

Eles também colaborarão no portfólio de bebidas sem gás da empresa, incluindo estratégias de marketing, embalagem e inovação em várias marcas. "Eles estão empenhados em executar o plano 2022 da Bodyarmor e trabalhar na visão e estratégia para 2023 e além", informou a Coca-Cola.

Briga de gigantes

A Bodyarmor é atualmente a bebida esportiva nº 2 na categoria em canais de varejo medidos, crescendo cerca de 50% para gerar mais de US $ 1,4 bilhão em vendas no varejo. A primeira neste segmento é a Gatorade, fabricada pela PepsiCo.

“A Bodyarmor tem sido uma grande adição à linha de sistemas nos últimos três anos, e a empresa tem impulsionado a inovação contínua em produtos de hidratação e saúde e bem-estar”, disse Alfredo Rivera, presidente da unidade operacional da América do Norte da Coca-Cola

