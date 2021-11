Veja calendário de saque da 7ª e última parcela do auxílio emergencial

Confira calendário completo da 7ª parcela do auxílio emergencial 2021 e veja tabela com data de saque da última parcela

O pagamento da 7ª parcela do auxílio emergencial acabou no domingo, 31 de outubro, com isso a Caixa Econômica Federal demarcou o fim definitivo do auxílio. Com isso, a liberação do saque para trabalhadores do púbico geral começa nesta segunda-feira, 1º, sendo a última etapa do benefício antes de sua extinção completa. Veja datas do calendário de saque da 7ª parcela do auxílio emergencial abaixo.

Para o público geral, o direito ao saque do valor recebido começará a ser liberado também de forma escalonada duas semanas após o pagamento. Para quem recebe o auxílio emergencial por meio do Bolsa Família, porém, o saque é imediato.

Dessa forma, como não há confirmação de que o benefício será prorrogado, a liberação de saque da última parcela do auxílio emergencial ocorrerá entre o dia 1º e dia 19 de novembro com base no mês de nascimento de cada beneficiário.

O POVO lista abaixo o calendário com as datas de saque da 7ª parcela do auxílio emergencial 2021, confira:

Calendário de saque da 7ª parcela do auxílio emergencial 2021

Nascidos em janeiro - 1º de novembro

- 1º de novembro Nascidos em fevereiro - 3 de novembro

- 3 de novembro Nascidos em março - 4 de novembro

- 4 de novembro Nascidos em abril - 5 de novembro

- 5 de novembro Nascidos em maio - 9 de novembro

- 9 de novembro Nascidos em junho - 10 de novembro

- 10 de novembro Nascidos em julho - 11 de novembro

- 11 de novembro Nascidos em agosto - 12 de novembro

- 12 de novembro Nascidos em setembro - 16 de novembro

- 16 de novembro Nascidos em outubro - 17 de novembro

- 17 de novembro Nascidos em novembro - 18 de novembro

- 18 de novembro Nascidos em dezembro - 19 de novembro

