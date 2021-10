NE registra duplo recorde de geração de energia solar fotovoltaica no mesmo dia

Com as marcas alcançadas nesta quarta-feira, 27, a energia solar fotovoltaica soma sete recordes no mês. A energia solar representa 2,2% da matriz elétrica brasileira e a expectativa é que chegue a 2,6% até o fim deste ano

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) registrou nesta quarta-feira, 27, um duplo recorde de geração solar instantânea no Nordeste. O primeiro pico foi verificado às 13h19min, com geração de 2.649 MW. Menos de uma hora depois, às 13h58, foi verificada a produção de 2.675 MW, um aumento de 2% em relação ao índice alcançado mais cedo, e o suficiente para abastecer 21,3% da região naquele momento.

Com as marcas alcançadas no dia de hoje, a energia solar fotovoltaica soma sete recordes no mês. A energia solar representa 2,2% da matriz elétrica brasileira e a expectativa é que chegue a 2,6% até o fim deste ano.



Na segunda-feira, 25, aconteceu o 1º Procedimento Competitivo Simplificado (PCS), realizado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) e Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), para contratação de energia de reserva. Foram contratados 775,8 megawatts (MW) médios, que serão ofertados ao mercado a partir de maio de 2022. As usinas vencedoras do processo irão demandar investimentos da ordem de R$ 5,2 bilhões, para incrementar em cerca de 1,2 GW a potência instalada do país.

Na modalidade Quantidade, três empreendimentos negociaram sua energia, sendo duas usinas solares em Rondônia e uma termelétrica a biomassa no Mato Grosso, que utiliza cavacos de madeira como matéria-prima. O preço médio praticado foi de R$ 343,22 por megawatt-hora (MWh), com deságio de 1,09%. Na categoria Disponibilidade, 14 empreendimentos saíram vencedores, todos eles térmicas a Gás Natural, localizadas no Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. A energia foi contratada a um preço médio de R$ 1.599,47 por MWh, com deságio médio de 1,2%. Nenhum investimento do Nordeste.





