Preço da gasolina no Ceará sobe 21 centavos na semana; preço máximo chegou a R$ 7,19

Levantamento realizado pela ANP no Estado mostra que o preço médio do combustível na bomba subiu de R$ 5,95 para R$ 6,80 nas últimas quatro semanas

O preço da gasolina no Ceará segue em alta e fechou essa semana 21 centavos mais cara do que a anterior, chegando à máxima de R$ 7,19 por litro. Levantamento realizado pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) nos postos cearenses revela que o preço médio do combustível na bomba subiu de R$ 5,95 para R$ 6,80 nas últimas quatro semanas. Isso representa uma variação de 14,2% no mês.

A vida para os consumidores que costumam procurar preços mais em conta no Estado segue nada fácil. Isso porque em duas semanas, o preço mínimo calculado pela ANP subiu de R$ 5,85 para R$ 6,29.

Quando olhamos para o custo da gasolina no municípios, o pior quadro de preços fica por conta da cidade de Maracanaú, com preço médio de R$ 6,989 que pode chegar à máxima de R$ 6,999. A cidade de Crateús também mantém médias altas, com o litro custando média de R$ 6,975 e máxima de R$ 7,190.

Em Fortaleza, o custo do litro da gasolina ficou entre R$ 6,299 e R$ 6,999, o gerou uma média de R$ 6,81. A média dessa semana é bem superior aos R$ 6,62 da semana passada. Na primeira semana de outubro, o valor médio do litro na Capital custava R$ 5,897.

Diesel

O valor médio do óleo diesel nas bombas dos postos de combustíveis cearenses segue em trajetória de alta. Em uma semana subiu de R$ 5,26 para R$ 5,58, com máximas que podem chegar a R$ 6,04, segundo o levantamento da ANP.

Gás de cozinha

O preço do gás de cozinha no botijão de 13 kg se manteve estável em R$ 104,60. Não houve variação no preço máximo de R$ 115 - que segue o mesmo há três semanas. Porém, subiu o preço mínimo, de R$ 88 na semana passada para R$ 90.

