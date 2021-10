Decreto: Eventos sociais têm capacidade ampliada para até 800 pessoas em ambientes abertos

15:37 | Out. 29, 2021

O governador Camilo Santana (PT) anunciou nesta sexta-feira, 29, por meio de suas redes sociais, a ampliação da capacidade de público em eventos sociais de 300 para 500 pessoas em ambientes fechados e de 500 para 800 pessoas em ambientes abertos.

Camilo publicou ainda que no "decreto também será publicada a previsibilidade de ampliação dos eventos para as próximas semanas, dependendo da avaliação das autoridades de saúde". Outra medida anunciada foi a ampliação da capacidade nos estádios de futebol para 80%. As medidas que serão anunciadas devem passar a valer a partir da próxima segunda-feira, 1º.

O governador reforçou, por fim, que "os números de casos e óbitos seguem em queda em todo o estado, e o processo de vacinação avançando no Ceará".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

LEIA TAMBÉM | O que funciona em Fortaleza no feriado de 2 de novembro, Dia de Finados



O Estado já aplicou 11.551.050 doses da vacina contra Covid-19. Desse valor, 6.475.028 cearenses receberam a D1 e 4.716.360 receberam a D2. Além disso, 169.474 pessoas receberam a dose única e 188.123 dose de reforço.

No total foram 2.478.730 casos de Covid-19 notificados. O Estado também registra 24.492 óbitos totais por Covid-19. Em relação às últimas 24 horas, o Ceará não registrou nenhuma morte pela doença. A queda desse número é vista desde o dia 16 de maio, quando o Ceará acumulou 162 mortes em 24 horas. Os dados são do IntegraSUS, plataforma de transparência da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa).

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags