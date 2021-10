Ambev apresenta cerveja Spaten ao mercado cearense

Neste ano, a empresa de bebidas já lançou a Beats Treme Treme (Jamb com açaí), Beats Love is in the Beats (produtos limitados), Goose Hazy IPA, Michelob Ultra, Mke’s, Isla, Colorado Kuyá, Colorado Orgânica e Spaten