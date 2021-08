Brasil tem duas cervejas entre as 20 mais valiosas do mundo; veja lista

Skol e Brahma constam no ranking e chinesa Moutai é a bebida que lidera na pesquisa BrandZ da Kantar, avaliada em US$ 109,3 milhões

O Brasil figura com duas cervejas no ranking da BrandZ da Kantar das 20 destas bebidas mais valiosas do mundo em 2021. As marcas Skol, em nono lugar e com valor de US$ 7,303 milhões, e a Brahma, em 16º de posição e valor de US$ 3,834 milhões, são as brasileiras neste levantamento.

No topo de destaque está a chinesa Moutai, que cresceu 103% no último ano e atingiu um montante de US$ 109,3 milhões.

A Moutai é um baijiu (licor) feito à base de sorgo produzido pela Kweichow Moutai. Uma garrafa de meio litro custa em média 1.498 yuan (cerca de R$ 1.250), segundo a Kantar.

"A marca vem sendo adquirida, principalmente, por integrantes da crescente classe média do país, que buscam a sensação de luxo e o status que seu consumo traz", frisa o levantamento BrandZ Marcas Globais Mais Valiosas 2021, produzido pela Kantar, líder em dados, insights e consultoria.

De acordo com a análise, as 20 maiores companhias de bebidas alcoólicas totalizaram US$ 245,3 milhões, o que aponta uma alta de 49% em relação ao ranking de 2020. O valor ainda posiciona o setor acima de categorias como Cuidados Pessoais, Automóveis e Luxo.

Destaques

Outro destaque no ranking Kantar foi a marca Wu Liang Ye, baijiu feito com cinco grãos orgânicos e fabricado pela Wuliangye Yibin, concorrente direto da Moutai. A companhia ocupa a terceira posição da categoria, com valor de mercado de US$ 14,5 milhões.

A mexicana Corona, por sua vez, reforçou seu posicionamento graças a um lançamento. Trata-se da Corona Hard Seltzer, água com gás alcoólica saborizada que está fazendo sucesso nos Estados Unidos, a ponto de render US$ 40 milhões para a empresa.

"No México, o aumento nas vendas em mercearias e lojas de bebidas cobriu a queda de 50% nos restaurantes. No BrandZTM, a marca ocupa a sétima colocação, com US$ 8,8 milhões", detalha a pesquisa.

Veja 20 marcas de cerveja mais valiosas no BrandZ 2021

Ranking 2021

Marca

País de Origem

Valor 2021 (Milhões)

Valor 2020 (Milhões)

1 Moutai

China US$ 109,330 US$ 57,755 2 Budweiser EUA

US$ 16,173 US$ 14,654 3 Wu Liang Ye

China US$ 14,539 N/A 4 Heineken

Países Baixos US$ 12,879 US$ 11,136 5 Stella Artois

Bélgica US$ 10,901 US$ 9,975 6 Bud Light

EUA US$ 9,373 US$ 9,702

7 Corona México

US$ 8,893 US$ 7,853 8 Jack Daniel’s

EUA US$ 7,766 N/A 9 Skol Brasil US$ 7,303

US$ 6,819 10 Cass Coreia do Sul US$ 7,024

N/A 11 Hennessy França

US$ 5,845 N/A 12 National Cellar 1573

China US$ 4,921 N/A 13 Tecate México US$ 4,186

N/A 14 Smirnoff Rússia US$ 4,113

N/A 15 Guinness Irlanda US$ 3,846 US$ 3,930

16 Brahma Brasil US$ 3,834 US$ 3,733

17 Yanghe China US$ 3,718

N/A 18 Michelob Ultra EUA US$ 3,715

N/A 19 Modelo México US$ 3,472 US$ 3,326 20 Asahi Japão US$ 3,472 N/A

Fonte: Kantar

