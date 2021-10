CCEE e Aneel realizam procedimento simplificado para contratação de energia de reserva

A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) e a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) realizam na próxima segunda-feira (25), a partir das 10h, o 1º Procedimento Competitivo Simplificado para contratação de energia de reserva de capacidade.

A criação do modelo foi determinada pela Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hidroenergética (Creg), com o objetivo de otimizar recursos para o enfrentamento do cenário hidrológico atual.

Sobre o assunto Expectativas inflacionárias de longo prazo seguem ancoradas, diz diretor do Fed

AO VIVO: Economia na Real discute a PEC dos Precatórios como estratégia para manter o teto de gastos

Bolsonaro anuncia, sem detalhar, ajuda a 750 mil caminhoneiros

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Será negociada eletricidade gerada por empreendimentos eólicos, solares e usinas a biomassa, com preço-teto de R$ 347 por megawatt-hora (MWh), além de energia oriunda de térmicas a gás natural, óleo combustível e óleo diesel, com preço-teto de R$ 1.619 por MWh. Os contratos garantirão suprimento entre 01/05/2022 e 31/12/2025.

A negociação terá como base as normas estabelecidas pela Portaria MME nº 24 (17/09/2021) e pelo edital do Procedimento Competitivo Simplificado (PCS) nº 1/2021-ANEEL. Todas as etapas do Procedimento Competitivo Simplificado serão realizadas virtualmente, a partir das 10h, e o público poderá acompanhar a situação dos lotes pelo site da CCEE (https://www.ccee.org.br).



Tenha acesso a todos os colunistas. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags