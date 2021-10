O POVO Tecnologia debate Black Friday e o E-commerce

A live do POVO Tecnologia desta quarta traz uma discussão sobre a Black Friday e os desafios do E-commerce. Começa 17:30.

Hoje é quarta, portanto dia da live do O POVO Tecnologia. Começa 17:30 em ponto e nosso assunto é: “A Black Friday e os desafios do e-commerce”. Participam conosco, Boscão Nunes, que é consultor em estratégia empresarial e Bruno Pierobon, CEO e fundador da ZUP.

Essa coluna tem abordado no portal e na CBN diversas questões envolvendo o e-commerce, que tem um ponto alto: a Black Friday – durante muito tempo vista no Brasil como inflexão puramente comunicacional, porém pouco vantajosa em termos de preço de produto – o que é pouco diante do mundo tecnológico envolvido entre o click da compra e a chegada do produto.

Mas o que ocorre é que em novembro há uma mudança histórica. A pandemia parece estar passando e a economia, consequentemente, tentando reagir em um mundo diferente: mais digital, mais instável e temeroso, porém cheio de necessidades de consumo, tentando voltar à vida, com mais mecanismos de controle para processos de compra à distância, com logística melhor e esperançoso.

Teremos uma explosão de consumo? Como fica a segurança diante de tantos links trafegando pelos serviços de mensageria? As plataformas são maduras para uma nova linguagem de marketing dos celulares? Como age o brasileiro nessa seara?

Conto com sua boa companhia, hoje, dia 27, às 17:30.

Sobre a ZUP

A Zup é uma companhia brasileira que atua há mais de dez anos criando tecnologias Open Source a fim de acelerar a transformação digital de grandes empresas e trazer mais eficiência para profissionais de desenvolvimento. O propósito da Zup é tornar o Brasil um polo global de referência em tecnologia e para isso, investe na capacitação de profissionais e desenvolvimento de tecnologias pioneiras.

