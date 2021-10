Fortaleza tem segunda maior alta de 2021 em prévia da inflação de outubro

O Índice de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), a prévia da inflação oficial, ficou em 1,03% em outubro na Região Metropolitana de Fortaleza. O resultado foi 0,35 ponto percentual (p.p.) acima da taxa de setembro (0,68%). Essa é a segunda maior alta do ano, após maio (1,08%).

No ano, o IPCA-15 acumula alta de 9,06% e, em 12 meses, de 11,14%, acima dos 11,49% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em outubro de 2020, a taxa foi de 1,35%. Os dados foram divulgados hoje (26) pelo IBGE. Todos os grupos registraram alta.

O que ficou mais caro em Fortaleza no mês de outubro?

Na passagem de setembro para outubro, as maiores altas foram registradas nas passagens aéreas (27,72%) e nos transportes por aplicativo (14,10%). O grupo transportes teve o segundo maior peso no índice, com uma variação de 1,06% em outubro. No ano, o grupo acumula alta de 13,69%. A gasolina teve recuo de -0,12%.

O grupo de maior peso, é o de Alimentação e bebidas, que teve uma variação de 1,43%. As maiores altas foram registradas nos itens tomate (11,97%), batata-inglesa (7,98%), açúcar refinado (7,72%) e frango inteiro (5,92%).



O grupo habitação teve alta de 1,79% e acumula no ano alta de 13,96%. Entre as altas, destaca-se o gás de botijão (3,29%) e a energia elétrica residencial (3,20%).

O que é o IPCA-15?

O IPCA-15 acompanha as famílias com rendimentos de 1 a 40 salários-mínimos, qualquer que seja a fonte, residentes em 11 áreas urbanas das regiões de abrangência do Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor (SNIPC).

Sendo elas: regiões metropolitanas de Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, além do Distrito Federal e do município de Goiânia.

O IPCA-15 difere do IPCA apenas no período de coleta, que abrange, em geral, do dia 16 do mês anterior ao 15 do mês de referência, e na abrangência geográfica.

