Toboágua musical em parceria com Alok é a nova atração do Beach Park

O Beach Park, parque aquático localizado a 20 minutos do aeroporto de Fortaleza (CE), apresenta a sua mais nova atração, o Tobomusik, toboágua que une música e efeitos visuais, experiência inédita na América Latina, com co-criação do DJ e produtor musical Alok. A previsão de lançamento é para dezembro de 2021.

“É muito especial poder trabalhar nesse projeto, que vai além de uma produção musical. Participar de todas as etapas, poder co-criar ao lado da equipe e ter minha música tocando no primeiro toboágua musical da América Latina, sem dúvidas está sendo uma experiência única e marcante”, afirma, em nota, Alok.

O visitante que descer no Tobomusik será surpreendido com trilhas sonoras elaboradas por Alok para a atração, com cerca de 15 músicas diferentes e mixadas de acordo com o percurso de cada descida do brinquedo. Na torre que dá acesso ao Tobomusik também haverá uma playlist criada pelo DJ.

O visitante percorrerá uma altura de 13 metros, com 3 diferentes percursos de aproximadamente 114, 110 e 104 metros de comprimento, respectivamente, e descidas que levam cerca de 22 segundos. A descida acontece em um tapete, de bruços.

