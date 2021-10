Gol retoma em dezembro voos para a Argentina

As decolagens para o país acontecem a partir do dia 19 de dezembro nos hubs da companhia em Guarulhos e RIOgaleão, e ainda em Florianópolis, com destino ao aeroporto central de Buenos Aires, Aeroparque

A Gol Linhas Aéreas anunciou para o dia 19 de dezembro deste ano o retorno de suas operações para a cidade de Buenos Aires, após a abertura de fronteiras da Argentina aos brasileiros. As atividades da empresa no país vizinho estão concentradas a partir da capital argentina, com decolagens e pousos no aeroporto central de Aeroparque (AEP).

A companhia aérea retoma os voos para a Argentina, inicialmente, nos seus hubs de São Paulo/Guarulhos (GRU) e Rio de Janeiro/RIOgaleão (GIG) - além destes, disponibilizará saídas também em Florianópolis (FLN), Santa Catarina, todos com destino ao aeroporto de Aeroparque. Os voos serão operados com capacidade para 176 passageiros nas rotas internacionais.

A partir do RIOgaleão e de Guarulhos, a Gol terá voos diários para Buenos Aires a partir do dia 19 de dezembro. No hub paulista, as operações internacionais da companhia estarão concentradas no terminal 3. Para atender aos catarinenses e aos argentinos que buscam visitar o litoral da região, haverá 2 voos semanais da empresa em Florianópolis com destino a Buenos Aires, iniciando também no dia 19.

“A GOL opera voos para a Buenos Aires desde dezembro de 2004, ou seja, no final de 2021, completam-se 17 anos de atividades, que foram temporariamente suspensas durante a pandemia e agora voltam à normalidade. É com enorme satisfação que anunciamos o retorno dos voos à capital portenha a partir de 19 de dezembro, por se tratar de uma rota aclamada pelos brasileiros e de vital importância para o acesso dos passageiros a diferentes localidades da Argentina e do Brasil”, afirma Randall Saenz Aguero, diretor de Alianças, Internacional e Distribuição da GOL, por meio de nota.

A retomada dos voos da Gol para Buenos Aires sucede o reinício das decolagens internacionais da companhia para os destinos de Montevidéu (a partir de Guarulhos, em 3 de novembro), Cancún (saindo de Brasília, em 12 de novembro) e Punta Cana (também em Guarulhos, em 13 de novembro).

Serviço

Os bilhetes para Buenos Aires já estão disponíveis e podem ser adquiridos no site www.voegol.com.br, no aplicativo da companhia, nas lojas Gol nos aeroportos, pelo telefone da Central de Relacionamento (0300 115 2121) e nas agências de viagem.

