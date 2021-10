Fluxo de passageiros no Aeroporto de Fortaleza em setembro atinge 62% do nível pré-pandemia

O Aeroporto Internacional de Fortaleza transportou no mês de setembro 360 mil passageiros. São 7,1 mil pessoas a menos do que em agosto, mas uma alta de 80,4% em relação a igual mês de 2020. Os dados, do balanço da Fraport AG, mostram ainda que isso equivale a 62% do fluxo que o equipamento tinha em setembro de 2019, antes da pandemia.

A movimentação de voos no mês, 3,6 mil, é 54,5% maior do que em setembro do ano passado, mas 24,8% aquém do período pré-pandemia. Já o fluxo de cargas aumentou 39,6% em um ano, chegando a 2,8 mil toneladas (número 31,7% abaixo da marca alcançada em setembro de 2019).



No acumulado do ano, 2,5 milhões de passageiros viajaram pelo Aeroporto Internacional de Fortaleza. No comparativo com 2020, houve uma evolução de 18,1% no fluxo de passageiros, mas que ainda está 51% abaixo da média pré-pandemia.



Foram 21,8 mil decolagens e aterrissagens. Número 22,4% maior do que a variação acumulada de janeiro a setembro de 2020, mas ainda 35,9% menor do que igual período de 2019. O volume de cargas transportadas pelo modal aéreo, 22,9 mil toneladas, equivale a 64,1% daquela registrada em 2019.



