EUA deportaram mais de 7,5 mil imigrantes haitianos em três semanas

Mais de 7,5 mil imigrantes haitianos foram deportados dos EUA, em um período de três semanas, em 70 voos fretados, informou nesta sexta, 8, a Organização Internacional para as Migrações (OIM). O governo do presidente Joe Biden tinha suspendido as deportações de imigrantes ilegais para o Haiti após o terremoto de 14 de agosto, que matou mais de 2,2 mil pessoas. Contudo, depois que, em meados de setembro, mais de 30 mil imigrantes, a maioria haitianos, acamparam sob um viaduto na fronteira entre o México e o Estado americano do Texas, Biden optou pela deportação em massa de haitianos.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Tags