E1 Energia anuncia incorporação da GDSolar para entrar no mercado de energia solar

A nova empresa - que ainda não possui nome ou marca definidos, mas entra em operação em janeiro de 2022 - nasce com 200 MW/pico em contratos de geração distribuída assinados e mandato para outros 600 MW/p com foco em energia fotovoltaica nos próximos cinco anos

A E1 Energia anunciou a incorporação da GDSolar para formação de uma nova empresa para atuar no mercado nacional de geração distribuída. Ao fim da operação, a E1 deterá 80% do controle acionário, enquanto os fundadores da GDSolar com o restante e participação na gestão operacional. A nova empresa - que ainda não possui nome ou marca definidos, mas entra em operação em janeiro de 2022 - nasce com 200 MW/pico em contratos de geração distribuída assinados e mandato para outros 600 MW/p com foco em energia fotovoltaica nos próximos cinco anos.

LEIA TAMBÉM | Maior usina de energia solar do Ceará é inaugurada no Vale do Jaguaribe



Na transação, a E1 - que tem como principal acionista o cearense Edson Queiroz Neto - vai realizar aporte de R$ 100 milhões para operação. O capex (despesas de capital ou investimento em Bens de Capitais) estimado para os próximos cinco anos é de R$ 2,5 bilhões.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Estamos reunindo de um lado a força da marca GDSolar e seu potencial comercial, e de outro lado a capacidade construtiva e modelo de gestão da E1", explica Edinardo Barros, sócio e CEO da E1 Energia.

Sobre o assunto 'É hora de parar guerra contra a natureza', diz presidente do Conselho Europeu

BNDES captará US$ 500 milhões com banco dos Brics para projetos sustentáveis

ONU defende financiamento público e privado para transição verde em emergentes

UE: crise energética evidencia necessidade de investir em energias renováveis

Casa Branca: governo dos EUA trabalha para resolver questões na oferta de energia

A E1 Energia tem sede em Fortaleza e atual no mercado desde 2018, na comercialização, integração, construção, operação e manutenção de usinas e parques solares. Com R$ 380 milhões em investimentos, a empresa conta com 102 usinas - entre construídas e em desenvolvimento - e possui presença nos 26 estados e Distrito Federal, com 112 MW/p em 300 mil módulos fotovoltaicos.

“O setor de energia tem papel fundamental na promoção do desenvolvimento sustentável do Brasil, e estamos dando nossa contribuição neste processo, ao investir em produção de energia limpa e renovável. É uma decisão pensando em negócios, mas acima de tudo direcionada por bons princípios ambientais, sociais e de governança”, diz o empresário Edson Queiroz Neto, da Colibri Capital, controladora da E1 Energia.

Tags