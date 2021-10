Casa Branca: governo dos EUA trabalha para resolver questões na oferta de energia

Porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki afirmou nesta sexta-feira que o governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, trabalha para resolver questões na oferta de energia, como aqueles causados pela passagem do furacão Ira na Costa do Golfo. Durante entrevista coletiva, ela disse também que os EUA mantêm "contatos regulares" com a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep).

Segundo ela, a administração norte-americana busca tanto resolver problemas de gargalos nesse setor quanto incentivar o avanço para um maior uso de energias renováveis, com foco no meio ambiente.

Psaki também comentou o relatório mensal de empregos, divulgado mais cedo. Segundo ela, o payroll continua a mostrar avanços no mercado de trabalho.

Ela ainda atribuiu alguns aspectos mais fracos do dado de setembro, como a geração de vagas abaixo do esperado, ao fato de que as pessoas ainda mostram cautela com a covid-19 no país.

Na coletiva, a porta-voz celebrou o acordo no âmbito da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) para estabelecer um imposto global corporativo mínimo de 15%.

Segundo ela, isso ajudará a garantir um campo de disputa justo no setor corporativo global.

